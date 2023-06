2CV en bois: belle mise, belle création, récompensée

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7519 Karma: 6263



Michel Robillard est charpentier, au sens biblique du terme, c'est-à-dire un constructeur/bâtisseur, passionné et inventeur.





NoComment - A wooden Citroën 2CV, estimated at between €150,000 and €200,000, will be auctioned on Sunday 4 June in Montbazon, France. The bodywork of the 2CV, an AZKA type built in 1955, was made entirely of fruitwood by carpenter Michel Robillard.





Le chantier a été commencé en 2011.

Noyer pour les ailes,

Poirier et pommier pour la carrosserie,

Merisier pour les portes et coffre.

CT OK,

carte grise de 1957,

immatriculée, assurée, autorisée donc à rouler sur route.

D'autres images ici





