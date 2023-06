Construction d'un pont sur le Gange qui ne se termine pas comme prévu.

Je suis accro Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 579 Karma: 922



Bridge in Bihar collapses like a pack of cards in River Ganga | Watch Moment Of Fall





@Turbigo : Hier. Mais apparemment, c'est la deuxième fois que ça arrive avec ce pont qui devait être ouvert à la circulation pour 2020.

Source en anglais.



Edit :

J'ai l'impression que c'est une tradition locale de faire des ponts qui s'effondrent.

En décembre 2022

En avril 2022.

