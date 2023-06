Quand un alligator tombe du ciel

Je suis accro Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 579 Karma: 922

/!\ Ames sensibles à la cause animale s'abstenir /!\





Pet alligator escapes apartment and falls from balcony more than 20-storeys up



L'alligator aurait survécu une chute de 20 étages, mais apparemment, son propriétaire l'élevait pour sa consommation personnelle de viande, donc je ne suis pas sûr que ça change grand chose au sort de la pauvre bête.

Aujourd'hui 11:34:47