Kilroy1 Chien vbs reflet de balle 2 #1

Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18273 Karma: 21184

Contribution le : Aujourd'hui 19:20:31

lsdYoYo Re: Chien vbs reflet de balle 0 #2

Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1431 Karma: 1251 C'est juste qu'il préfère la balle verte à la balle jaune.

Contribution le : Aujourd'hui 19:35:47

alfosynchro Re: Chien vbs reflet de balle 0 #3

Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12276 Karma: 5468 C'est la faute de l'autre chien qui l'empêche de passer la limite !

Contribution le : Aujourd'hui 20:02:59