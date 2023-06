Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1



Stick Bug Shows Off Its Tiny Red Wings || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:48:11

alfosynchro Re: Phasme aux petites ailes rouges 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12276 Karma: 5468 On est sûr que ce sont des ailes ? Je veux dire : ne seraient-ce pas des sortes de petites "branchies" qui capteraient les odeurs, par exemple ?

Contribution le : Aujourd'hui 19:57:11

vivaberthaga Re: Phasme aux petites ailes rouges 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3097 Karma: 3393 @alfosynchro On est sûrs que c'est un phasme? Si des spécialistes peuvent se prononcer...

Contribution le : Aujourd'hui 20:04:10