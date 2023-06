Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Un genre de trailer sur la contre offensive ukrainienne. 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5928 Karma: 8932 Perso, cette mise en scene me dérange. J ai l impression de voir un teaser. Mais merde...on fait une fiction quelque chose de reel.



Guerre en Ukraine : l’armée ukrainienne veut faire taire les spéculations sur sa contre-offensive

Contribution le : Hier 23:40:54