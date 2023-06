Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube

Un Jean anti raie du plombier







Plus d'info : Canac, la première chaîne de quincaillerie du Québec a réalisé un spot publicitaire plutôt rigolo :Plus d'info : https://creapills.com/jean-raie-fesses-plombiers-20230605?fbclid=IwAR2-bcm_m0WfMVby-jDXVgb67mO9XAvyUwbEwaPovDagFZi4J9zBGdNF5uU

Contribution le : Aujourd'hui 08:19:25

Loom-

Re: Un Jean anti raie du plombier



Des trucs tout con à inventer , voilà. Le gars a la finDes trucs tout con à inventer , voilà.

Contribution le : Aujourd'hui 08:25:10