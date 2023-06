Index des forums Koreus.com Hardware et High Tech Vision Pro Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Introducing Apple Vision Pro



Plus d'infos:

https://www.apple.com/apple-vision-pro/?cid=wwa-us-yt-shr-AppleVisionPro

Ils prévoient de mettre en place des kits à disposition des développeurs pour aider apple à trouver des utilités/usages. C'est malin.



Il doit bien y avoir une dimension professionnelle pratique.

Personnellement, c'est pas mon truc.



Le seul truc qui m'a fait de l’œil, c'est l'aspect cinéma géant, où tu veux (dans les transports par exemple). Mais 'faut voir la qualité et la profondeur de l'image... Parce que bon, vu la qualité de la VR actuelle (dégueux), je ne vois pas comment la réalité augmentée pourrait faire mieux.

Sinon pas convaincu du tout.

La pub excessive comme jamais plein d'effet spéciaux

C'est pas la première fois que l’on voit un truc du genre.( microsoft holotruc ).



Le téléphone il n'est plus dans la poche mais devant tes yeux. ( c'est déjà le cas quand j'y pense )

+ énergie, consommation, ressource et matière première.



IL y a des possibilités qui vendent un peu de rêves.



m'enfin...



l'ami alfosynchro a écrit:

----------

Sinon pas convaincu du tout.

La pub excessive comme jamais plein d'effet spéciaux

C'est pas la première fois que l'on voit un truc du genre.( microsoft holotruc ).

Le téléphone il n'est plus dans la poche mais devant tes yeux. ( c'est déjà le cas quand j'y pense )

+ énergie, consommation, ressource et matière première.

IL y a des possibilités qui vendent un peu de rêves.

m'enfin...

@Wiliwilliam a écrit:

@Erreur404 C'est censé remplacer les écrans devant lesquels nous sommes déjà. (PC/SMARTPHONE)



C'est plus que le remplacer, quand tu l'a en permanence devant les yeux

Puis bon le smartphone sera toujours dans la poche et je doute que l'on se passe de nos pc avec seulement un casque. Je ne crois pas que cela remplacera nos écrans.



Personnellement je vois pas un truc du genre percer parce que justement nous somme tellement habitué aux écrans

( un peu comme les smartwatchs la majorité s'en tamponne [ je crois ])



Mise à part les trucs 3d magiques qui tournent autour de toi ( où pas ) c'est comme d'avoir.... un écran ( ou plusieurs ) . C'est la sensation que ça me donne.

Je ne vois pas le coté Waouh c'est une avancée technologique incroyable qui va tout changer ( comme le smartphone ou l'IA)

D'où le coté gros flop que j'imagine. Citation :C'est plus que le remplacer, quand tu l'a en permanence devant les yeuxPuis bon le smartphone sera toujours dans la poche et je doute que l'on se passe de nos pc avec seulement un casque. Je ne crois pas que cela remplacera nos écrans.Personnellement je vois pas un truc du genre percer parce que justement nous somme tellement habitué aux écrans( un peu comme les smartwatchs la majorité s'en tamponne [ je crois ])Mise à part les trucs 3d magiques qui tournent autour de toi ( où pas ) c'est comme d'avoir.... un écran ( ou plusieurs ) . C'est la sensation que ça me donne.Je ne vois pas le coté Waouh c'est une avancée technologique incroyable qui va tout changer ( comme le smartphone ou l'IA)D'où le coté gros flop que j'imagine.

