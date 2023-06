Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Des QR codes artistiques (et fonctionnels !) 1 #1

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 15121 Karma: 12394







































Plus d'infos :



Topic Reddit en question : Un redditeur a utilisé Stable Diffusion pour générer des QR codes sous forme d'oeuvres d'art, tous pointant vers https://qrbtf.com/ Plus d'infos : https://arstechnica.com/information-technology/2023/06/redditor-creates-working-anime-qr-codes-using-stable-diffusion/ Topic Reddit en question : https://www.reddit.com/r/StableDiffusion/comments/141hg9x/controlnet_for_qr_code/

Contribution le : Aujourd'hui 14:53:57