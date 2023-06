Un poisson volontaire dans l'armée Ukrainienne

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35592 Karma: 14270



Un épisode amusant qui finit bien pour les militaires, mais pas pour le poisson.





War Monitor - Funniest shit i've seen today. A fish jumps into the driver's hatch of a Ukrainian BMP-1 while crossing the flooded road/river.

Contribution le : Aujourd'hui 07:40:46