Entrainement sportif un peu tiré par les cheveux

Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35598 Karma: 14286





Pour info, l'homme s'appelle

C'est humoriste indien et il s'occupe de ses dreadlocks depuis presque 19 ans. Ses dreads mesurent 180cm. Pour info, l'homme s'appelle Dreadindian C'est humoriste indien et il s'occupe de ses dreadlocks depuis presque 19 ans. Ses dreads mesurent 180cm.

Aujourd'hui 14:40:31