Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 47419 Karma: 25576 En Ukraine, le musicien Eugene Naumov joue un air de guitare pendant le retentissement d'une sirène de raid aérien.





Jamming with the Siren

