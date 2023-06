Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un "essaim" de Colibris 🐦 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35615 Karma: 14327 La personne qui filme nourrit les colibris à cet endroit depuis 24 ans. Cela signifie la fin de l'hiver dans le nord canadien lorsqu'ils arrivent fin avril. Les colibris retournent aux mêmes stations d'alimentation chaque année. Ils aiment être près d'une source d'eau.

La scène se déroule près du lac Stuart, en Colombie-Britannique au Canada.



Flock of Hummingbirds Swarm Feeders

Contribution le : Aujourd'hui 09:48:52