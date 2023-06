Un Kangourou coincé sur un flanc de falaise 🦘

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35615 Karma: 14327

Un kangourou a été signalé échoué et vivant à flanc de falaise. Il a fallu deux heures à ces personnes pour le mettre soigneusement à l'eau afin de pouvoir l'attraper et le relâcher sur une terre sèche et sûre. Il avait été nourri par d'autres bateaux et personne n'a pu l'attraper plus tôt car c'était trop dangereux. Je précise ça car le kangourou s'est retrouvé coincé ici après les inondations de cette rivière (Murray) il y a 4 mois.



Saving a Stranded Kangaroo From Cliffside

Contribution le : Aujourd'hui 09:52:57