Wiliwilliam Un homme débarque en hélico à son enterrement









https://t.co/MIDI4GMste



Mise en scène? Ou bien la famille n'était vraiment pas au courant? 🫠

Curieuse démarche.... j'apprécierais moyen. Un homme a fait croire à ses proches qu'il était mort avant de se présenter à son enterrement en hélicoptère.Mise en scène? Ou bien la famille n'était vraiment pas au courant? 🫠Curieuse démarche.... j'apprécierais moyen.

Contribution le : Aujourd'hui 13:49:06

alfosynchro Re: Un homme débarque en hélico à son enterrement

La fille avec des ongles de ouf qui dit : "un truc de ouf".



Perso, j'apprécierais pas la blague du mec.



Et bien sûr, on n'oublie pas de filmer, hein ?!

Contribution le : Aujourd'hui 13:58:13

deepo Re: Un homme débarque en hélico à son enterrement

Pour avoir fait la blague à un pote, je confirme que c'est une blague qui passe assez mal.

Il m'a défoncé bien comme il faut. Mais lui ses ongles étaient impec!

Il m'a défoncé bien comme il faut. Mais lui ses ongles étaient impec!

Contribution le : Aujourd'hui 15:17:34