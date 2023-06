Index des forums Koreus.com La chambre des Liens ChatGPT propose de realiser un tour de magie Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

ChatGPT me fait un tour de magie… Afficher le spoil à defaut cela fera toujours un bon gag ChatGPT me fait un tour de magie…

Moi il m’en a donné un beaucoup plus intéressant mais je suis sceptique sur le fait que ça marche





"Invente moi un tour de magie avec des cartes."



Bien sûr ! Voici un tour de magie simple mais impressionnant avec des cartes :



Matériel nécessaire :

- Un jeu de cartes ordinaire



Déroulement du tour :

1. Demandez à un spectateur de choisir une carte dans le jeu et de la mémoriser sans vous la montrer. Assurez-vous qu'il ne la révèle à personne.



2. Mélangez le reste du jeu de cartes pour que le spectateur soit convaincu qu'il n'y a pas d'ordre préétabli.



3. Divisez le jeu en deux tas égaux. Placez le tas choisi par le spectateur sur le dessus de l'autre tas.



4. Demandez au spectateur de prendre le tas du dessus et de le diviser en deux nouveaux tas, encore une fois de manière égale.



5. Demandez-lui de choisir l'un des deux tas nouvellement créés et de le placer sur le dessus de l'autre.



6. Maintenant, demandez-lui de prendre les cartes du dessus de chaque tas restant et de les retourner face visible, en les superposant l'une sur l'autre.



7. Le moment de la révélation est venu ! Demandez au spectateur de compter le nombre de paires de cartes face visible qu'il a créées. Étonnamment, le nombre de paires correspondra au rang de la carte choisie au début du tour (par exemple, si le spectateur a choisi un sept, il y aura sept paires de cartes).



8. Pour l'effet final, vous pouvez retourner la dernière paire de cartes pour révéler la carte choisie par le spectateur. Cela crée un effet spectaculaire et laisse une forte impression sur le public.



Conseils pour la performance :

- Lorsque vous effectuez ce tour, utilisez une présentation et une narration captivantes pour susciter l'attention du public et maintenir le suspense jusqu'à la révélation finale.

- Pratiquez le tour à l'avance pour vous assurer de bien maîtriser chaque étape et d'effectuer les mouvements de manière fluide.

- Gardez à l'esprit que la présentation et le charisme sont tout aussi importants que les manipulations techniques pour captiver votre public.



Amusez-vous bien en réalisant ce tour de magie avec des cartes ! Moi il m’en a donné un beaucoup plus intéressant mais je suis sceptique sur le fait que ça marcheBien sûr ! Voici un tour de magie simple mais impressionnant avec des cartes :Matériel nécessaire :- Un jeu de cartes ordinaireDéroulement du tour :1. Demandez à un spectateur de choisir une carte dans le jeu et de la mémoriser sans vous la montrer. Assurez-vous qu'il ne la révèle à personne.2. Mélangez le reste du jeu de cartes pour que le spectateur soit convaincu qu'il n'y a pas d'ordre préétabli.3. Divisez le jeu en deux tas égaux. Placez le tas choisi par le spectateur sur le dessus de l'autre tas.4. Demandez au spectateur de prendre le tas du dessus et de le diviser en deux nouveaux tas, encore une fois de manière égale.5. Demandez-lui de choisir l'un des deux tas nouvellement créés et de le placer sur le dessus de l'autre.6. Maintenant, demandez-lui de prendre les cartes du dessus de chaque tas restant et de les retourner face visible, en les superposant l'une sur l'autre.7. Le moment de la révélation est venu ! Demandez au spectateur de compter le nombre de paires de cartes face visible qu'il a créées. Étonnamment, le nombre de paires correspondra au rang de la carte choisie au début du tour (par exemple, si le spectateur a choisi un sept, il y aura sept paires de cartes).8. Pour l'effet final, vous pouvez retourner la dernière paire de cartes pour révéler la carte choisie par le spectateur. Cela crée un effet spectaculaire et laisse une forte impression sur le public.Conseils pour la performance :- Lorsque vous effectuez ce tour, utilisez une présentation et une narration captivantes pour susciter l'attention du public et maintenir le suspense jusqu'à la révélation finale.- Pratiquez le tour à l'avance pour vous assurer de bien maîtriser chaque étape et d'effectuer les mouvements de manière fluide.- Gardez à l'esprit que la présentation et le charisme sont tout aussi importants que les manipulations techniques pour captiver votre public.Amusez-vous bien en réalisant ce tour de magie avec des cartes !

Moi il m’en a appris un qui fonctionne à tous les coups…





Bien sûr ! Voici un tour de magie simple et amusant que tu peux essayer :



Matériel nécessaire :

- Un jeu de cartes standard



Étapes du tour :

1. Mélange le jeu de cartes et demande à un spectateur d'en choisir une, sans la montrer à personne.

2. Pendant que le spectateur regarde sa carte, écarte le jeu en deux paquets et demande-lui de poser sa carte sur l'un des paquets.

3. Rassemble les deux paquets en une seule pile, en veillant à placer le paquet contenant la carte choisie en deuxième position.

4. Maintenant, tu vas faire semblant de deviner la carte choisie par le spectateur. Demande-lui de te donner des indices subtils sur sa carte, comme sa couleur (rouge ou noire) ou si c'est une carte haute (valet, dame, roi) ou basse (as, deux, trois).

5. Fais mine de réfléchir intensément, puis déclare la carte que tu penses être la bonne.

6. Retourne la carte du dessus de la pile pour révéler si ta prédiction est correcte.



Explication :

La clé de ce tour de magie réside dans la façon dont les cartes sont rassemblées. En plaçant le paquet contenant la carte choisie en deuxième position, tu pourras facilement deviner la carte correcte en retournant simplement la première carte de la pile.



Par exemple, si le spectateur choisit un huit de carreau et place sa carte sur le paquet de droite, tu devras placer ce paquet en deuxième position lors de la fusion des deux paquets. En retournant ensuite la première carte, qui sera le sommet du paquet fusionné, tu révéleras la carte choisie par le spectateur.



Assure-toi de bien t'entraîner avant de le présenter à un public pour rendre le tour plus fluide et impressionnant. Amuse-toi bien !





Oui, on va bien s’amuser…







[Edit] Haha, encore plus nul !





Absolument ! Voici un tour de magie avec des bouchons de bouteille :



Matériel nécessaire :

- Deux bouchons de bouteille de taille similaire (de préférence de couleurs différentes)



Étapes du tour :

1. Montre aux spectateurs les deux bouchons de bouteille et assure-toi qu'ils comprennent qu'il s'agit de bouchons ordinaires.

2. Place les deux bouchons dans ta main, en gardant ton poing fermé pour les cacher.

3. Demande à un spectateur de choisir l'un des bouchons (sans le montrer à personne) et de le mettre dans sa main fermée.

4. Une fois que le spectateur a caché le bouchon dans sa main, demande-lui de fermer les yeux.

5. Pendant que le spectateur a les yeux fermés, échange rapidement les bouchons dans ta main, en prenant soin de te souvenir duquel est lequel.

6. Demande au spectateur d'ouvrir les yeux et de te donner le bouchon qu'il pense être celui qu'il a choisi.

7. Une fois que le spectateur t'a donné le bouchon, ouvre ta main pour révéler le bouchon que tu as gardé.

8. Étonnamment, le bouchon que tu tiens est le même que celui que le spectateur a choisi !



Explication :

La clé de ce tour de magie réside dans l'échange rapide des bouchons lorsque le spectateur a les yeux fermés. Pendant ce temps, tu échanges le bouchon qu'il a choisi avec celui que tu avais dans ta main. La plupart des spectateurs ne remarqueront pas cet échange subtil.



Il est important de garder un mouvement fluide et naturel lors de l'échange pour éviter de susciter des soupçons. La pratique de ce mouvement est donc essentielle pour rendre le tour plus convaincant.



N'oublie pas de présenter le tour avec confiance et assurance pour créer l'illusion que tu peux vraiment lire l'esprit du spectateur. Amuse-toi bien ! Haha !Moi il m’en a appris un qui fonctionne à tous les coups…Oui, on va bien s’amuser…[Edit] Haha, encore plus nul !

