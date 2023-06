Un organisme construit un systeme de metro

J'aime glander ici Inscrit: 04/02/2005 21:48 Post(s): 5690 Karma: 255

Oui sauf que définir un plan de métro c'est pas juste relier les stations entre elles.

Ca dépend de l'affluence de chaque station, des trajets "types", de la gestion des heures de pointes, de la topographie des sols... sans parler des contraintes énergétiques... tout ça...



Donc le blob c'est intéressant mais non ça ne remplace pas une équipe d'ingénieurs.



(Et en plus le "plan" de métro du blob est très loin d'être une réplique quasi parfaite du plan existant)

