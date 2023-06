Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate d'où vient l'expression "tomber de haut"? 3 #1

Je suis accro Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 770 Karma: 1676



https://twitter.com/i/status/1668496171092910081 essayer de retenir une terrasse couverte pendant un coup de vent

Contribution le : Aujourd'hui 13:19:32