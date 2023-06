Des personnages animés en bois

Je suis accro Inscrit: 28/11/2013 09:09 Post(s): 1214 Karma: 1018

Des automates en bois que je trouve mignons et plein de poésie, j'aime assez le côté "brut" (je suis pourtant en partie ébéniste) ...





mechanical tales, some of my wood automata toys

