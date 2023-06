Je suis accro Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 772 Karma: 1678



OK Nintendo 64 (Radiohead - OK Computer / N64 Soundfonts)



on4word a réalisé de nouvelles versions de tous les morceaux présents sur l'album de Radiohead sorti en 1997.Il a utilisé des sons de jeux tels que Super Mario 64, The Legend Of Zelda: Majora's Mask, The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time, Golden Eye 007′, 'Banjo Kazooie, Yoshi's Story et Kirby 64 : Les éclats de cristal.

