Scène magique dans le centre-ville de Bryson City en Caroline du Nord (US).

Des wapitis traversent le pont du centre-ville sur fond de montagne et heures dorées.



Elk Walking in Downtown Bryson City at Sunset

