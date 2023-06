Options du sujet Imprimer le sujet

Pacolito Mrs. Maisel "Pink Shoe Laces" dance challenge compilation 1 #1

Je suis accro Inscrit: 11/10/2009 16:02 Post(s): 1042 Karma: 1193 Qui veut essayer ?





Mrs. Maisel "Pink Shoe Laces" dance challenge compilation

Contribution le : Aujourd'hui 20:04:46

Gog077 Re: Mrs. Maisel "Pink Shoe Laces" dance challenge compilation 0 #2

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1615 Karma: 918 Pleine de bonne humeur, mais pas que. Je vais pas essayer, mais c'est quand même plus sympa que 99% des "challenges". Soit dit en passant, je viens de terminer la cinquième saison qui clos cette série et qui est sortie récemment, et franchement c'est une bonne série du début à la finPleine de bonne humeur, mais pas que.

Contribution le : Aujourd'hui 21:11:11