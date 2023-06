Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre (Version restaurée 4k) 1 #1

ASTÉRIX ET OBÉLIX: MISSION CLÉOPÂTRE Bande Annonce (2023) Version Restaurée 4K



Ils sont repartis des bobines originales du film. Cela veut dire que toute l'étape post-production sera refaite.



