Enorme incendie à Europa-park 🔥

L'incendie est sous contrôle. Les zones concernées ont été évacuées et le parc a fermé ses portes. Actuellement, aucun blessé n'a été porté à la connaissance des autorités.

Le feu aurait pris dans la zone de l'attraction



Les sorties automobiles du parc sont complètement saturées. C'est 25.000 personnes qui fuient simultanément le complexe.































(Waaaah le nuuuuuage, waaaah laisse tombéééé)









POV de l'attraction:



Alpen Express - Europa Park - OnRide POV (Parc d'Attraction - Allemagne)



