Wiliwilliam Un dragon de lumière (chorégraphie de drones) 🐉

Ce spectacle est réalisé à partir d'un essaim de drones équipés de lumières et synchronisés dans leurs déplacements.







ça commence à devenir très sophistiqué. Vraiment très impressionnant. Pour célébrer le prochain festival des bateaux-dragons, le spectacle de lumière d'un dragon est présenté dans le parc Shenzhen Longhua, dans le sud de la Chine.Ce spectacle est réalisé à partir d'un essaim de drones équipés de lumières et synchronisés dans leurs déplacements.ça commence à devenir très sophistiqué. Vraiment très impressionnant.

