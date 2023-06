Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Le futur du traitement photo est là + réveil difficile pour un animal 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8082 Karma: 21214 Le futur du traitement photo est là :

Vous navigateur est trop vieux

photoshop ai ia

(dans la même veine que ce qui a déjà été posté ici il y a pas longtemps)



Réveil difficile pour cet animal :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 22:07:04