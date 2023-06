Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Finir un IronMan à 80 ans 🏃‍♂️ 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35663 Karma: 14437

Il a dû parcourir 226 km: 3.8km de nage, 180.2km de cyclisme et 42.195km de course à pied (un marathon).



Dimanche dernier, Georges (notre super papi) a fini l'ironman triathlon d'Océanie. C'est un véritable exploit pour son âge.Il a dû parcourir 226 km: 3.8km de nage, 180.2km de cyclisme et 42.195km de course à pied (un marathon).

Contribution le : Hier 23:43:22