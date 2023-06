Démarche administrative : bienvenue en enfer.

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35671 Karma: 14474

C'est vrai que parfois, on a l'impression que certains responsables administratifs abusent un peu.

D'un autre côté, je me dis qu'ils doivent parfois tomber sur du bon gros cassos' bien agressif.

Du coup je suis patient et très poli quand je fais des démarches dans ce genre. Et généralement tout se passe bien.



PS: Et puis ces responsables doivent régulièrement se prendre des armoires normandes sur le coin de la gueule.

(gg si t'as la réf)

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:56