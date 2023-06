Quand un passager en retard tente de rattraper l'avion

Je viens d'arriver Inscrit: 02/08/2009 10:31 Post(s): 26





Un passager de la compagnie aérienne low cost Ryanair arrivé en retard a tenté de descendre de la passerelle d’embarquement déjà quittée par l’avion – et est tombé sur le tarmac, sans gravité heureusement.



Nul ne sait comment le passager de la spécialiste irlandaise du vol pas cher a réussi à passer les contrôles de sécurité et d’embarquement le 16 juin 2023 à l’aéroport de Malaga-Costa del sol, mais quand il est arrivé au bout de la passerelle, le Boeing l’avait déjà quittée après avoir patienté quelques minutes pour attendre le retardataire, et se trouvait à une dizaine de mètres selon la scène filmée par une personne à bord.



L’homme a alors argumenté avec le personnel au sol puis tenté de descendre de la passerelle, avant de chuter sur le tarmac. Apparemment sans gravité puisque le personnel de l’aéroport l’a aidé à se relever, l’homme visiblement sonné étant accompagné jusqu’à un escalier mobile (on ne voit pas s’il a finalement réussi à monter à bord, plusieurs sources disant que non).



Les autorités auraient renoncé à poursuivre ce voyageur décidemment obstiné.



