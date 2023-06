Son binaural, topique n°x, ("asmr")("horreur").Casque obligatoire.In english

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1567 Karma: 759





À écouter au casque et les yeux fermés. Binaural, c'est grosso modo notre mode d'écoute naturel avec nos deux oreilles. Cela nous permet de déterminer l'origine d'un son, son déplacement, ce genre de choses.Les premiers du genre se contentaient d'une boîte d’allumette , d'une petite voix ( que je ne retrouve pas ) et d'une simulation de coupe de cheveux . Cette façon d'enregistrer et d'écouter des sons a créé ce qui se nomme L'ASMR pollué youtube avec une majorité de choses moisies.Je suis tombé sur cette chaîne qui renoue avec ce qui se faisait au début, avec une couche de "scénario" et une pointe d'"horrifique".Je pense que sa chaîne mérite d'être partagée.Pour les plus pressés, la paralysie du sommeil :The Virtual Sleep Paralysis ExperiencePour les autres :Does this sound tingle your spine? (Wear Headphones, Close Eyes)À écouter au casque et les yeux fermés.

Contribution le : Aujourd'hui 13:43:40