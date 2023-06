Ballon rempli de dihydrogène VS sèche-cheveux

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7563 Karma: 6321

@Acherontia L'hélium ne se produit pas. On arrive à l'extraire de certaines poches argileuses radioactives, mais aucun moyen d'en augmenter le flux.

De plus en plus demandé par l'industrie, donc de moins en moins dispo pour les utilisations ludiques.





Edit: @AshySlashy Non, non. je parlais bien de l'Hélium ! L'hydrogène peut se produire par plein de processus différents, hydrolyse à partir de l'eau, pyrolyse à partir de charbon, méthane, ...

L'hélium est produit par désintégration naturelle d'un élément radioactif, radiation alpha. L'industrie en demande de plus en plus pour toutes les manipulations demandant à être à très très basse température, comme la supraconduction. ... bon du coup je me suis documenté: il y a aussi de l'hélium piégé dans les gisements de gaz naturel et est un sous-produit de l'extraction du gaz.

