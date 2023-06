Idée à la con du jour

Je suis accro Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 591 Karma: 955

Il met un cadenas sur son pénis en gage de fidélité et reste coincé pendant des mois avec car son ex-petite amie avait gardé la clé.





Se pone un candado en el pene y asa 8 meses sin poder sacarselo. #piercing #barcelona







@-MaDJiK-

Il a mis le cadenas à la place de son piercing et, en gage de fidélité, il a donné la clé à sa copine.

Manque de bol pour lui, ils se sont séparé et elle ne lui a rendu la clé qu'après plusieurs mois.

Le soucis c'est qu'entre temps, le cadenas a rouillé et que la clé ne rentrait plus dans la serrure. Se pone un candado en el pene y asa 8 meses sin poder sacarselo. #piercing #barcelonaIl a mis le cadenas à la place de son piercing et, en gage de fidélité, il a donné la clé à sa copine.Manque de bol pour lui, ils se sont séparé et elle ne lui a rendu la clé qu'après plusieurs mois.Le soucis c'est qu'entre temps, le cadenas a rouillé et que la clé ne rentrait plus dans la serrure.

Contribution le : Aujourd'hui 17:22:05