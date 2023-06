Toulon au Moyen-âge

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4644 Karma: 2166



(tout ce qui n'est pas vert est ville et maisons!) Toulon en 3D au Moyen âgePlus d'infos: https://www.varmatin.com/histoire/une-impressionnante-video-devenue-virale-montre-la-ville-de-toulon-au-moyen-age-855414 (attention plein de cookies)Le même endroit aujourd'hui (enfin je suppose), via Geoportail , puis entouré par le reste de la ville qui a bien grossi!(tout ce qui n'est pas vert est ville et maisons!)

Contribution le : Aujourd'hui 09:00:56