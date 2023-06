Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou l'« art du déplacement »

parkour sur les toits

parkour sur les toits



parkour sur les toits

Gog077 Re: l'« art du déplacement »

Il y a vraiment une forte ressemblance avec les toits dans mirror's edge je trouve ! (avant les immeubles roses)

-MaDJiK- Re: l'« art du déplacement »

Ils sont fadas, ils sautent sur des murs en face du vide.

