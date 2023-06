Special Books by Special Kids( interview de personne en situation d’handicap )

Options du sujet Imprimer le sujet

Je n'ai pas mis de prévention type "âme sensible" car tout le but de ces vidéos c'est la rencontre de l'autre en regardant au delà des apparence mais je préfère prévenir que certaine vidéo peuvent être "dur" visuellement " ou bien difficile à supporter comme histoire

De l'amour.









