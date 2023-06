Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Pyrotechnie & laser sur un avion #1



Plane shooting fireworks and lasers Darude Sandstorm avalon airshow 2019

Contribution le : Aujourd'hui 14:52:05

FMJ65 Re: Pyrotechnie & laser sur un avion #2



@Djoach : Je plussoie ! Très mal filmé !!!: Je plussoie !

Contribution le : Aujourd'hui 14:55:25

Djoach Re: Pyrotechnie & laser sur un avion #3

version mieux filmée :

Aircraft Shooting PYROTECHNICS & LASERS Night Display | Australian International Airshow [4K50]





Aircraft Shooting PYROTECHNICS & LASERS Night Display | Australian International Airshow [4K50]

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:30