Un bébé castor construit un barrage avec ses jouets 🦫

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35694 Karma: 14528







Buitengebieden - This beaver was orphaned and rescued as a newborn. Watch the incredible instinct to build a dam, even though it’s never seen its parents build one.. Un bébé castor abandonné construit un barrage dans sa nouvelle maison. Il empile un peu tout ce qu'il trouve.Buitengebieden - This beaver was orphaned and rescued as a newborn. Watch the incredible instinct to build a dam, even though it’s never seen its parents build one..

Contribution le : Aujourd'hui 14:45:26