Je n'arrive pas à savoir à 100% si c'est vrai ou si c'est du deepfake tellement la scène est absurde. La vidéo a bien tourné. Tout montre que c'est une capture de Live, d'un speech qui a eu lieu le 25 juin 2023 dans le Michigan. (il y a reçu un trophé du "Man of the Decade")

Pris dans le vif, ça fait bizarre à voir. Et c'est déjà un même.







Aujourd'hui 08:10:16