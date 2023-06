Exclusivité mondiale : un koreusien lance sa chaine de course

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 10:14:15 Post(s): 1





Koreusien depuis 2007 (600 messages, 1200 Karma), je me lance aujourd'hui dans l'aventure Youtube, ce que vous verrez dans cette vidéo est le fruit de mon travail, quasi seul pour la majeure partie, de la construction au montage.



J'espère que vous me ferez le plaisir d'être publié :



Titre possible : Exclusivité mondiale Koreus : un koreusien lance sa chaine de course

Koreusien depuis 2007, Chikito lance aujourd'hui sa chaine de course de petites voitures, fruit du travail d'une année, il a travaillé quasi seul de la construction au montage final.



Il répondra avec plaisir à vos commentaires, il est heureux mais également méga stressé aujourd'hui !



Chaine : Chikito Monday Racing

https://www.youtube.com/channel/UCql3QrUQHKmPxOvS_tl6ZXw





Chikito Monday Racing - Season Alpha - 1rst championship



