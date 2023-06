Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau Pêche aux canards, version xxl 6 #1

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7569 Karma: 6334 Après des innondations diluviennes en Turquie, des hommes se sont postés en aval d'un canal pour sortir un veau emporté par les flots à l'aide d'une pelleteuse de chantier. On remarquera la dextérité du conducteur. Manoeuvre propre, nette et doublement délicate.





Contribution le : Aujourd'hui 15:28:35

Wiliwilliam Re: Pêche aux canard, version xxl 3 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35703 Karma: 14561

(Parce qu’il est quand même balèze pour un bébé, non ?)





À quel moment on n’est plus considéré comme un veau?(Parce qu’il est quand même balèze pour un bébé, non ?)

Contribution le : Aujourd'hui 15:35:33

gazeleau Re: Pêche aux canard, version xxl 3 #3

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7569 Karma: 6334 @Wiliwilliam Ce ne doit plus être un veau car c'est effectivement plus gros qu'un bébé castor ...

Contribution le : Aujourd'hui 15:42:17

FMJ65 Re: Pêche aux canards, version xxl 2 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15501 Karma: 5009 Ils sont toujours très surprenants ces pellistes. Super bien joué en tout cas !

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:43

alfosynchro Re: Pêche aux canards, version xxl 1 #5

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12347 Karma: 5521 C'eut été dommage de perdre tant de burger d'un coup !

Contribution le : Aujourd'hui 16:25:30

deepo Re: Pêche aux canard, version xxl 0 #6

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1554 Karma: 881 @Wiliwilliam @gazeleau



Le pire c'est que le bébé castor aurait pu sauver le veau en faisant un barrage!

Contribution le : Aujourd'hui 16:48:30