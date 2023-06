Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Atterrissage d’urgence d'un avion de ligne sans son train avant 🛬 2 #1

Selon la compagnie aérienne, les deux pilotes, les trois agents de bord et les 96 passagers ont tous évacués en toute sécurité.







Breaking Aviation News & Videos -







