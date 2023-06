Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Prendre des photos de son chat (avec un peu d'effort inutile) 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8105 Karma: 21252 Un robot ménager détecte sans cesse un chat comme obstacle :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 23:22:39