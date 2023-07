Je viens d'arriver Inscrit: 30/06 14:34:37 Post(s): 1





Ça fait une éternité que je flâne sur Koreus (peut etre bien 15ans), mais je n'avais jamais créé de compte. Aujourd'hui c'est chose faite et j'aimerais partager un petit jeu réalisé par un ami.



Le but : trouver le filme issus d'une suite d'emoji.



Voici le lien :



Contribution le : 30/06 14:40:57