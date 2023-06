Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia Se faire interpellé en plein pillage d'un magasin de chaussure 2 #1

Je suis accro Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 597 Karma: 967



Il se fait cueillir à la sortie du magasin en plein direct.

J'imagine la famille qui regarde le direct dans son salon. ^^' Il se fait cueillir à la sortie du magasin en plein direct.J'imagine la famille qui regarde le direct dans son salon. ^^'

Contribution le : Aujourd'hui 15:57:49