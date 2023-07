Options du sujet Imprimer le sujet

Gueudou [Vidéo] Reprises musicales au sax 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 30/06 21:23:54 Post(s): 1 Bonjour à tous,



Tout d'abord, même si je suis ce site depuis plus de 15 ans, c'est mon 1er post. J'espère que je poste au bon endroit.



J'aimerais partager avec vous les vidéos de mon pote Grisou, musicien très doué dont le plaisir est de réaliser des montages vidéo dans lesquels il reprend des chansons célèbres, au sax.



C'est fun, coloré, groovy!

Voici quelques aperçus :





I'm so excited





Stayin' Alive - Cover





90's Dance Medley

Contribution le : 30/06 21:40:25