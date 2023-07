Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Accident d'avion en Colombie 🛩️ 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35728 Karma: 14630









Deux AT-27 Tucano de l'armée de l'air colombienne sont entrés en collision lors d'un entraînement pour un spectacle aérien près de la base aérienne du capitaine Luis F. Gómez Niño en Colombie. Un pilote est mort dans l'accident et l'avion a été détruit.

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:52