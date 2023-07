Voir le ciel pour la première fois 🐒

Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Une chimpanzé découvre le ciel pour la première fois après avoir passé 29 ans en laboratoire sans voir le jour. Elle a été recueillie par le sanctuaire "Save the Chimps" avec 220 autres chimpanzés rescapés de laboratoires.

