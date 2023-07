Quand tu fait une vidéo promotionnelle de ton pays avec des images d'autres pays...

Je suis accro Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 600 Karma: 982



"LOVE, The Philippines" a New Campaign Tourism AVP 2023 - DOT's removed from the Official Facebook



Certaines images sont bien des Philippines comme à 00:47 avec l'église de San Fernando Rey Parish Church à Liloan.

Mais d'autres comme le rallye en plein désert avec des buggys à 00:37 c'est plutôt du cotés d'Abu Dhabi qu'il faut voir.

Idem pour les rizières à 00:16 qui sont en Indonésie. Le pêcheur à 00:20 qui est en fait thaïlandais. L'aéroport à 00:22 est en fait celui de Zurich en Suisse. Etc.

Contribution le : Aujourd'hui 18:22:54