LeMiniMilgram Supprimer les mauvaises herbes avec un laser 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8133 Karma: 21326 Supprimer les mauvaises herbes avec un laser :

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:26

alfosynchro Re: Supprimer les mauvaises herbes avec un laser 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12387 Karma: 5552 Au moins, c'est moins polluant que certains produits chimiques. Mais ça doit coûter !

Contribution le : Aujourd'hui 20:10:10