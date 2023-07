Plus de rodéos en ville tu ne ferras

Je suis accro Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 601 Karma: 984





Il semblerait que maintenant, quand t'es coupable de rodéo, la justice ordonne simplement la destruction de ton véhicule. ^^

L'un des gars a ouvert une cagnotte pour attaquer l'état car la police ne l'aurait pas laissé récupérer ses affaires personnelles dans le véhicule avant sa destruction.

Plus de photos avant/après sur son compte



AMHA, ils partent du principe qu'une voiture qui a été tunée pour être plus sportive et faire des rodéos n'attirera que des acheteurs souhaitant faire des rodéos. Et puis ça doit aussi éviter que le propriétaire essai de racheter la voiture par un intermédiaire pour la récupérer ensuite. Ils veulent que ça fasse très mal, que ça dégoute le propriétaire d'avoir perdu tout l'argent mais aussi tout le temps qu'il a investit sur sa voiture (et peut-être aussi l'affection qu'il avait pour elle ? ^^').

Contribution le : Aujourd'hui 09:34:35